إنقاذ سلحفاة بحرية وعلاجها وإعادة إطلاقها بالساحل الشمالي

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد عملية انقاذ ترسة بحرية وعلاجها بمحمية العميد بمشاركة المجتمع المدنى و الشباب والعاملين بقطاع الغوص و الإنقاذ بالساحل الشمالى مما يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحياة البحرية و دور المجتمع فى حمايتها و الحفاظ عليها.





وكان قد تم رصد ترسة بحرية فى حالة إعياء شديدة بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى حيث نجحت محمية العميد فى انتشالها بمساعدة فريق احد الشركات العاملة فى مجال الغوص و الإنقاذ بالمنطقة.





وفور انتشال الترسة تم اخد قياستها وإجراء الكشف الطبى عليها حيث تبين أن طولها حوالى 60 سنتيمتر ووزنها يقدر بحوالى 40 كيلو جرام الا أنها تعانى من حالة إعياء شديدة نتيجة التيارات المائية والأمواج المتلاطمة بالبحر المتوسط مع وجود إصابة قديمة بأحد أطرافها وقد تم توفير الرعاية البيطرية لها وعلاجها حتى تم التاكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها حيث تم إعادة اطلاقها بأحد الشؤاطى بالساحل الشمالى .





و أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوعى فريق الغوص المشارك فى انقاذ و علاج السلحفاه كرمز للتنوع البيولوجى حيث إن عملية الانقاذ لم تكن عملا فرديا ، وإنما ثمرة جهود مجموعة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي ، ابتداء من عملية الإبلاغ عن وجود الترسة بالمياه مرورا بكل من ساهم فى رعايتها وعلاجها بجهود ذاتية ، حتى تم التاكد من قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق مما يعكس دور المواطن الفعال فى حماية السلاحف والتنوع البيولوجى مؤكدة على أننا قادرين على حماية البيئة و مواردنا الطبيعية بالاتحاد و تكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء فى حماية بيئتنا و مواردنا الطبيعية.





جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة و فعالة مع المواطنين للإجابة عن أى استفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة.