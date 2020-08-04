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برلمان

الأسعار ستواصل الارتفاع.. الشاهد: مستثمرو الذهب ربحوا 29% منذ بداية العام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:07 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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حسن رضوان
أكد المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مستثمرو الذهب حققوا أرباحا خلال السبعة أشهر الماضية بلغت نسبتها نحو 29%، جراء الارتفاع المطرد فى الأسعار منذ بداية العام قائلا: "مفيش استثمار حقق هذه النسبة من المكاسب الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا".

وقال الشاهد في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أسعار  الذهب حققت زيادة تاريخية لم تحدث من قبل حيث وصلت لمستويات تخطت ألفى دولار للأوقية فى بعض أوقات التداول بالبورصات العالمية، فى حين أن أعلى سعر وصل إليه الذهب عالميا من قبل كان في 2011  حيث بلغ 1923 دولار للأوقية أثناء أزمة الديون الأوروبية".

وتوقع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن تستمر الأسعار في الصعود خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام، على خلفية استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بأعداد تخطت 18 مليون إصابة مؤكدة،  بالإضافة إلى استمرار تفاقم الصراع التجارى الأمريكى- الصينى، وهو ما يجعل الاستثمار فى الذهب هو الأكثر أمانا وربما فى الوقت الحالى.
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