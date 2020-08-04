والدة الأولى من المكفوفين: بنتي كانت الأولى على المحافظة كل سنة

قالت والدة الاولي علي الثانوية العامة من المكفوفين، إن ابنتها متفوقه ودائما تذاكر باستمرار قائلا: "بنتي كانت بتطلع الأولى على المحافظة كل سنة ومتفوقة".





وأشارت والدة الأولى على المكفوفين إلى أن المدرسة قدمت كل الدعم لابنتها وأنها لم تقصر معها منوها ان ابنتها علاقتها بربنا قوية ودائما كانت تدعي له بالخير لكل الطلاب .





وأكدت والدة الطالبة، أن ابنتها كانت تذاكر أكثر من 10 ساعات يوميا وتتابع مع زملائها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .





وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتي: "علمى علوم" من بينهم: "أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. بينما شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد ، وشعبة الادبي .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده".





وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.