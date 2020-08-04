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قلب العروبة النابض.. خليجيون يتحدثون لـ صدى البلد: استهداف ضرب العلاقات مع مصر بفعل فاعل.. العدو واضح وضوح الشمس.. ليبيا في معسكر الخليج بعد الجهود المصرية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:00 م
قادة مصر ودول الخليج
قادة مصر ودول الخليج
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ميس رضا
  • أشبه بـ"فقء العين".. سياسي كويتي: ضرب العلاقات مع مصر بفعل فاعل
  • العدو واضح وضوح الشمس.. شاعر إماراتي: ليبيا في معسكر الخليج بعد الجهود المصرية

 

أكد خليجيون أن العلاقات بين مصر والأشقاء فى الخليج علاقة من نوع خاص لها تفردها وخصوصيتها، فهى الشقيقة الكبرى وقلب العروبة النابض، مستنكرين الحملات الممنهجة التى تخرج يوما تلو الآخر بهدف تعكير صفو الأشقاء على المستوى الشعبي.

 

وأوضحوا، في تصريحات لـ "صدى البلد" عبر الهاتف، أن العلاقات بين كل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين علاقات متجذرة وتاريخ من الكفاح والنضال المشترك، مثمنين دور مصر ووقوفها المستمر فى الأزمات بجوار شقيقاتها.


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مصير مشترك

من جهته، استنكر الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عبد الله خالد الغانم، المحاولات الخبيثة التي تسعى لإفساد العلاقات المصرية الكويتية، لافتًا إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك.

 

وأوضح "الغانم"، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد، أن استهداف العلاقات الكويتية المصرية يتم بفعل فاعل لتعكير صفو العلاقات، مؤكدًا قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبًا ودولةً  لا سيما وقد اشترك مواطنو البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الزكية تضامنًا مع بعضهما البعض.

 

وحذر المحلل السياسي الكويتي، من انجرار الغيورين من مواطني الجانبين وتفاعلهم مع الحملة السلبية التي تستهدف العلاقات الثنائية للبلدين، مشددًا على ضرورة التحلي بالوعي وما يجب أن يفهمه المندفعون بدافع الوطنية أن أي ضرب للعلاقات المشتركة أشبه بـ"فقء العين" باليد.

 

ليبيا فى الطريق

فى سياق متصل، دحض الشاعر الإماراتي عبد الله الدرمكي، الشائعات التي تطال العلاقات المصرية مع أشقائها الخليجيين مؤكدًا أن مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، على قلب رجل واحد وفى الطريق إليهم ليبيا قريبا خصوصا بعد الجهود المصرية المثمرة ولن تتزعزع العلاقات التي تتميز بالخصوصية والرسوخ والتجذر.

 

وأوضح "الدرمكى"، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن مصر قلب العروبة النابض وعمود خيمة العرب الكل يستظل بأمنها واستقرارها ونحن كخليجيين نفتخر بإنجازاتها التي تضاف لنا جميعا وليس لمصر فقط، مستنكرًا فى الوقت ذاته الحملات الممنهجة التى تخرج من وقت لآخر والتي يقف وراءها عدو يعرفه الجميع .

 

وتابع الدرمكي بقوله، إن "الدول العربية التي تقول إنها محايدة من وجهة نظري هى تسير في مسار غير مسارنا، العدو واضح وضوح الشمس والتحالف معروف من معنا ومن ضدنا".

 

وأضاف الشاعر الإماراتى المعروف بمواقفه الداعمة لمصر: "نحن في حرب شرسة والتحديات أصبحت من عدة جبهات"، مؤكدًا أن اصطفاف الشعب خلف القيادة ووعيه بالمخاطر التي تحدق به هو صمام الأمان، لافتًا إلى أن الشعوب العربية أدركت المسئولية من واقع الأزمات.


وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن السلطات الكويتية سوف تراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر خلال الفترة القادمة، وذلك غداة إعلان حظر الرحلات من 31 دولة صنفتها "عالية الخطورة" من ناحية فيروس كورونا المستجد، ومن بينها مصر.

 

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إذ "ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما".

 

وأضاف بيان الخارجية المصرية أن "وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل المراجعة خلال الفترة القادمة".


وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين "لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلًا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين". 

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