ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ11780 حالة.. السودان يسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد ،بالاضافة الى تسجيل 11 حالة وفاة و57 حالة تعافٍ.





وقالت الوزارة فى بيانها إن العدد الكلي للحالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد بلغت 11780، فيما بلغ ٱجمالي الوفيات11 حالة فيما بلغت جملة المتعافين 57 متعافيًا.





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وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.





يذكر أن دول القارة الأفريقية سجلت قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 957,035 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 20,288 حالة وفاة وتعافى 611,957 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال أنه "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا لحل لأزمة فيروس كورونا المستجد".





وقال تيدروس إن "الرسالة الموجهة للناس والحكومات واضحة.. التزموا بالتدابير كلها، فالكمامات يجب أن تصبح رمزا للتضامن حول العالم".





وأشار إلى أن "هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن، معربا عن أمله بأن يكون هناك عدد من اللقاحات الفعالة التي يمكنها وقاية الناس من العدوى".

