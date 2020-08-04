"كايزر النصاب".. احترف الاحتيال طيلة 10 سنوات

عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا بعنوان، كايزر النصاب.. احترف الإحتيال طيلة العشر سنوات.





ووفقا للتقرير، أن كايزر مواطن من البرازيل وسجل كأفضل اللحبين وأكبر محتال فى عالم الكرة، على الرغم من عدم تحقيقه أى هدف أو لمسه للكرة طيلة عشر سنوات من الاحتراف.





وعلى الرغم من أنه سيناريو لا يصدق ولكنه حقيقي، حيث أنه لاعب محتال تألق بحيله الماكرة والمختلفة وإستخدامها لخداع الأندية.





كما انه سرق الأضواء بجراة غير مسبوقة وقدرات خيالية على الأقناع، ولفت أن كيزر سلبته حياة الترف والشهرة لنجوم الكرة ، فقرر أن يصبح واحد منهم، ولكن دون عناء أو موهية.





وذكر أنه أدعى الأحتراف فى الأرجنتين وفرنسا بإنتحال أسماء وتزوير صور، حيث أن حيلته الرئيسية كانت إدعاء الإصابة مع أول حصة تدريبية له والحصول على شهادات طبية تعفيه من اللعب.





وأغرب حيلة أستعملها كانت إعتداؤه على أحد المشجعين وهو يقوم بعملية الإحماء بدعة أنه سمع المشجعات يشتموا رئيس النادى، وكانت النتيجة بطاقة حمراء وتمديد للعقد كمافأة من رئيس النادى، بالإضافة إلى حمل هاتف محمول طيلة الوقت مدعيا الحديث بالإنجليزية مع اندية أوروبية كبيرة ترغب فى التعاقد معه.