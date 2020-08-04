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تعليم

لتفوقهما في الدراسة.. محافظ البحيرة يهنئ الطالبين صلاح الدين صبحي وأحمد يسري أوائل الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:03 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
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قسم المحافظات
أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اتصالا هاتفيا بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهما على تفوقهما العلمي والدراسي وحصولهما على مراكز متقدمة، متمنيًا لهما دوام التوفيق في حياتهما الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهما.

وهنأ " آمنه "، كلا من الطالب صلاح الدين صبحى موسى كامل ابن قرية امليط بايتاى البارود ، من مدرسة عزت النمر الثانوية بنين  ، الاول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 410 علمي علوم ،والطالب احمد يسرى عبد الحميد النقرتى ابن قرية سرنباى بالمحمودية ، من مدرسة المحمودية الثانوية بنين، الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي رياضة 

وأضاف محافظ البحيرة ، أنهم أصبحوا لهم ولذويهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بها لباقي زملائهم، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ، مشيرا أنه سيتم تكريمهم ، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.
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