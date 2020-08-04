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رياضة

الامتحان جالنا مع بتاع الشاي.. حكايات نجوم كرة القدم مع الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:53 م
مصطفى يونس
مصطفى يونس
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إسراء أشرف
نعيش في الوقت الحالي أجواءً اعتدنا عليها كل عام، من شغف وخوف وقلق وتوتر في انتظار طلاب الثانوية العامة النتيجة في مرحلة هامة للغاية في حياتهم على كل الأصعدة.

 

وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، نسلط الضوء على طلاب الثانوي عام من نجوم كرة القدم، ونرصد أبرز 3 حكايات في السطور التالية.


مصطفى يونس: "الامتحان جالنا مع بتاع الشاي"
كشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن سر نجاحه في الثانوية العامة، حيث قال: "كنا في الثانوية الرياضية، أنا والخطيب، وفاروق جعفر، والخواجة، وغانم سلطان، وإكرامي وماهر همام، كنا منتخب مصر، لم نتجاوز الـ 18 أو 19 سنة، وكنا مش ملتزمين أوي، وفاروق سقط سنتين في الثانوية العامة، وأنا مكنتش بحضر وقدمت اعتذار في السنة دي، بعدها فوجئت إن فاروق سحب الاعتذار من المدرسة، فقلت له أنا هفيدك بإيه في الامتحانات، أسماءنا بعيد عن بعض".


وتابع: "دخلت اللجنة، وفوجئت أنا وفاروق قاعدين جنب بعض، وربنا كرمني أنا وهو آخر كرم، وجالنا إجابة الامتحان من بره مع بتاع الشاي".


وأضاف: "في امتحان الفرنساوي منعرفش الألف من كوز الدرة، ومراقب اللجنة كان من المحلة، وقام بتفريقنا إحنا الاثنين وقعد في النص، فات ساعة من غير ما نكتب ولا كلمة هنسقط، فقلت له إنت أهلاوي ولا زملكاوي، قال لي لا كده ولا كده، فقلت له إنت منين؟ إنت ماتعرفش إن ده فاروق جعفر؟ وفاروق قال له متعرفش مصطفى يونس؟ قام باصص لنا في حالة ذهول وقال لنا حقكوا عليا أنا آسف، ودخل بتاع الشاي".

واختتم حديثه قائلا: "مصدقتش لما نجحت".


ميدو: حصلت على 64% بسبب كرة القدم
استعاد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس ومنتخب مصر الأسبق، ذكرياته مع نتيجة الثانوية العامة، والمجموع الذي حصل عليه.


وقال ميدو: "في الثانوية العامة، كنا في معسكر منتخب الشباب، كان كابتن شوقي غريب بيدربنا في الجبل الساعة ٦ الصبح، ونرجع المعسكر نجهز ونذهب إلى الامتحان نحاول نغش من بعض شوية من أي حد قرأ له كلمتين، ثم نعود للمعسكر مرة أخرى، كابتن شوقي كان بيعمل تدريب الساعة ٥ المغرب.. والمحصلة ٦٤٪ دخلوني تربية رياضية".



رمضان صبحي على طريقة "اللمبي" في امتحانات الثانوية العامة
حكى رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى صفوف الأهلي، معاناته أيام اختبارات الثانوية العامة.


وقال "رمضونا": "كنت بخرج من اللجنة في إحدى مدارس كرداسة على طريقة (اللمبي في فيلم اللي بالي بالك)"، موضحًا أنه كان يلجأ لركوب الموتوسيكلات أو التوك توك هربًا من زحمة الناس عليه.


وأضاف: "تعاون زملائي معي في اللجنة؟ أنا اللي كنت متعاون معاهم، كنت بجيب الإجابات وأديهالهم".
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