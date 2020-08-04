الامتحان جالنا مع بتاع الشاي.. حكايات نجوم كرة القدم مع الثانوية العامة

مصطفى يونس: "الامتحان جالنا مع بتاع الشاي"

كشف مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن سر نجاحه في الثانوية العامة، حيث قال: " كنا في الثانوية الرياضية، أنا والخطيب، وفاروق جعفر، والخواجة، وغانم سلطان، وإكرامي وماهر همام، كنا منتخب مصر، لم نتجاوز الـ 18 أو 19 سنة، وكنا مش ملتزمين أوي، وفاروق سقط سنتين في الثانوية العامة، وأنا مكنتش بحضر وقدمت اعتذار في السنة دي، بعدها فوجئت إن فاروق سحب الاعتذار من المدرسة، فقلت له أنا هفيدك بإيه في الامتحانات، أسماءنا بعيد عن بعض".









وتابع: "دخلت اللجنة، وفوجئت أنا وفاروق قاعدين جنب بعض، وربنا كرمني أنا وهو آخر كرم، وجالنا إجابة الامتحان من بره مع بتاع الشاي".









وأضاف: "في امتحان الفرنساوي منعرفش الألف من كوز الدرة، ومراقب اللجنة كان من المحلة، وقام بتفريقنا إحنا الاثنين وقعد في النص، فات ساعة من غير ما نكتب ولا كلمة هنسقط، فقلت له إنت أهلاوي ولا زملكاوي، قال لي لا كده ولا كده، فقلت له إنت منين؟ إنت ماتعرفش إن ده فاروق جعفر؟ وفاروق قال له متعرفش مصطفى يونس؟ قام باصص لنا في حالة ذهول وقال لنا حقكوا عليا أنا آسف، ودخل بتاع الشاي".





واختتم حديثه قائلا: "مصدقتش لما نجحت".









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