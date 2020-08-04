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محافظات

لاستقبال 3 ملايين و468 ألف ناخب.. تجهيز 557 مركزا انتخابيا بالمنيا لانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:04 م
اجتماع محافظ المنيا
اجتماع محافظ المنيا
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أيمن رياض

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مراكز المحافظة تواصل إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي من المقرر إجراؤها خلال يومي 11و 12 من أغسطس الجاري، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعلن المحافظ عن تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 مليون و468 ألف و575 ) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافي من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الادلاء بأصواتهم.

 

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