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ثقافة

غدا.. "أدباء بابل" ينظم أمسية للشاعرة أمينة عبد الله

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحل الشاعرة المصرية أمينة عبد الله٬ في العاشرة من مساء غدٍ الأربعاء٬ ضيفة على المنتدى الأدبي الإبداعي الذي ينظمه اتحاد أدباء وكتاب بابل بالعراق٬ في ندوة تفاعلية تبث "أونلاين" عبر تطبيق "زووم"، وتتناول الجلسة مشوار أمينة عبد الله الإبداعي وقراءات في قصائدها الشعرية. 

يذكر أن أمينة عبدالله سبق وصدر لها دواوين: "ألوان رغاوي البيرة الساقعة٬ بنت الشتا٬ سوبر ماركت٬ كان الماء عبدا ساجدًا٬ بروفة جنرال لدخول الجنة٬ سندات ملكية، وبنات للألم".

يشار إلى أن الشاعرة أمينة عبد الله٬ مدير تحرير سابق لسلسلة عالم الموسيقى بهيئة قصور الثقافة، وسكرتير تحرير سابق للعديد من السلاسل والمجلات الثقافية كمجلتي الثقافة الجديدة وعالم الكتاب.

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