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رياضة

قبل يومين من مباراة الزمالك.. مسحة طبية جديدة للاعبي المصري وأعضاء الجهاز الفني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح اليوم بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب، المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدم إصابة الجميع بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد تلك المسحة هي المسحة الطبية السابعة ، حيث سبق للفريق الخضوع لست مسحات من قبل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان.


تأتي المسحة قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشر والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس

وسيتم اجراءها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
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