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تعليم

السادسة أدبي: أنوي الالتحاق بسياسة واقتصاد.. وتخطينا أزمة كورونا بفضل دعم المعلمين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:47 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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نهلة الشربيني

قالت آلاء حمدي، السادسة مكرر بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة، إنها لم تكن تتوقع ان تكون من الاوئل حيث توقعت الحصول على مجموع كبير ولكن لم يكن في الحسبان حصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية.

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وأضافت "حمدي" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن تنوي الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرة إلى ان اجواء كورونا كانت محطبة للطلاب لكن بفضل دعم المدرسين كان الوضع افضل مما هو متوقع.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 .

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم "  من بينهم أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. بينما شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد ، وشعبة الادبي .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده.

وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا".

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