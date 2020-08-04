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محافظات

محافظ بورسعيد: غرفة عمليات 24 ساعة خلال انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:39 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، عن عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجه الغضبان  رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرفة العمليات بكل حى خلال الانتخابات لمتابعة أى شكاوى وسرعة الاستجابة وإدارة كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين .


وأكد المحافظ على توافر أفراد من الأطقم الطبية وضابط شرطة داخل غرفة عمليات المحافظة وكذلك كافة غرف العمليات بالأحياء للتنسيق والمتابعة وسرعة إدارة أى أزمات قد تحدث خلال سير الانتخابات لا قدر الله .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء للتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والصحية والتنفيذية والتعليم وغيرها بشأن اتمام كافة الاستعدادات اللازمة لبدء انتخابات مجلس الشيوخ .
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