رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بإدارة الإعلام

كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج العاملين بإدارة الاعلام .

جاء تكريم رئيس الشركة لتميزهم في التواصل مع وسائل الاعلام واعداد الردود الخاصة بشكاوى المواطنين ووسائل الاعلام في مدة تقل عن 35 ساعة.

وأوضح اللواء بدرى ان ادارة الاعلام بالشركة تقوم بدور فعال في التواصل مع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية.

مضيفا بانهم يتواصلون مع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للتعريف بأهم الاحداث التي تقوم بها الشركة او تشارك فيها وكذلك تحسين الصورة الذهنية لدى الرأي العام.

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