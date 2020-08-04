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ثقافة

رغم تأثيرات كورونا.. الصناعات الثقافية بالصين تحقق 575 مليار دولار أرباحا خلال 6 أشهر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:34 م
صناعات ثقافية
صناعات ثقافية
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طارق موسى

بلغ إجمالي إيرادات قطاع صناعة الثقافة بالصين ما يقرب من  4,02 تريليون يوان أى ما يادل حوالي 575 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبتته  6,2 في المائة على أساس سنوي.


وذكر المكتب الوطني للإحصاءات بالصين ، في أحدث بيانات صادره عنه أن قطاع الثقافة الصينية شهد تحسنا في الإيرادات مع تراجع تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل تدريجي .


واعتمد المكتب، في بياناته، على قياس أداء حوالي 59 ألف شركة ثقافية في جميع القطاعات.


وتخطط الصين لتطوير صناعتها الثقافية، لتصبح ركيزة للاقتصاد الوطني عن طريق تحديث هيكلها الصناعي وتعزيز علامات تجارية كبيرة وتعزيز الاستهلاك.

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