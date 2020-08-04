بـ ذيله | شاهد.. حوت يضرب سائحة اقتربت منه في أستراليا

أصيبت السائحة بجروح في أستراليا ونُقلَت جوًا إلى المستشفى في حالة خطرة بسبب اصطدام حوت بها خلال ممارستها الغطس في شمال غرب البلاد، على ما أفاد مسعفون الإثنين. عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن حوت يرطم سائحة اقتربت منه في أستراليا، و









وأصيبت المرأة البالغة من العمر 29 عاما بكسر في الضلوع، وتعرضت لنزيف داخلي وتم نقلها على الفور إلى مستشفى في مدينة بيرث الأسترالية. وكانت السائحة تستكشف قعر المياه بالقرب من شعَاب نينجالو المرجانية في المحيط الهندي عندما تلقت ضربة من ذيل الحوت





وذكرت تقارير أن الضربة التي تلقتها السائحة جاءت من "قرش حوتيّ" وهو من أكبر الأسماك الحية ويمكن أن يصل طوله إلى 15 مترًا.



