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توك شو

بـ ذيله | شاهد.. حوت يضرب سائحة اقتربت منه في أستراليا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:38 م
حوت يسحق سائحة اقتربت
حوت يسحق سائحة اقتربت منه في أستراليا
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن حوت يرطم سائحة اقتربت منه في أستراليا، وأصيبت السائحة بجروح في أستراليا ونُقلَت جوًا إلى المستشفى في حالة خطرة بسبب اصطدام حوت بها خلال ممارستها الغطس في شمال غرب البلاد، على ما أفاد مسعفون الإثنين.


وكانت السائحة تستكشف قعر المياه بالقرب من شعَاب نينجالو المرجانية في المحيط الهندي عندما تلقت ضربة من ذيل الحوت، وأصيبت المرأة البالغة من العمر 29 عاما بكسر في الضلوع، وتعرضت لنزيف داخلي وتم نقلها على الفور إلى مستشفى في مدينة بيرث الأسترالية.

وذكرت تقارير أن الضربة التي تلقتها السائحة جاءت من "قرش حوتيّ" وهو من أكبر الأسماك الحية ويمكن أن يصل طوله إلى 15 مترًا.

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