نشرة الفن.. عمرو دياب ممسكا بـ سيجارة في الساحل الشمالي.. و منى إش إش تعلن اقتراب شفائها من كورونا

نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " فيديو خلال ذهابه الي فيلم " الغسالة ".

روى محمد أنور، نجم مسرح مصر، تجربته مع الثانوية العامة، خاصة مع بداية العد التنازلي لإعلان نتيجتها اليوم.





عادل إمام يستعيد ذكريات شبابه.. شاهد

نشر الفنان عادل إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ط نشر الفنان عادل إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ط

نشرت الفنانة منى اش اش،مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".