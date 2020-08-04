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فن

نشرة الفن.. عمرو دياب ممسكا بـ سيجارة في الساحل الشمالي.. و منى إش إش تعلن اقتراب شفائها من كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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شيرى نبيل

أحمد الفيشاوي يعلق على فيلم الغسالة
نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " فيديو خلال ذهابه الي فيلم " الغسالة ".
روى محمد أنور، نجم مسرح مصر، تجربته مع الثانوية العامة، خاصة مع بداية العد التنازلي لإعلان نتيجتها اليوم. 

عادل إمام يستعيد ذكريات شبابه.. شاهد
 نشر الفنان عادل إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ط
نشرت الفنانة منى اش اش،مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

عمرو دياب ممسكا بـ سيجارة في الساحل الشمالي .. شاهد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " صورة  للنجم عمرو دياب وهو يمسك " سيجارة " أثناء تواجده في الساحل الشمالي .
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