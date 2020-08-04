تأجيل محاكمة متهم سرق هاتف محمول وأموال صيدلي بمدينة نصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن محاكمة المتهم "ا.م" محبوس وذلك في واقعة اتهامه بسرقة هاتف محمول واموال بدائرة قسم مدينة نصر اول لجلسة 6 اغسطس المقبل.





وأسندت النيابة للمتهم وفق امر الاحالة بالقضية رقم 180 لسنة 2020 القاهرة الجديدة بانه في يوم 20 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر سرق واخر مجهول الهاتف المحمول والاموال المملوكة للمجني عليه حسن محمد واخر بطريق الاكراه الواقع عليه بان دلفا الي الحانوت محل عمله مشهرًا سلاح ابيض في وجهة وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه ، كما احرز سلاح ابيض مطواه بدون مسوغ قانوني او حيازتها من الضرورة المهنية والحرفية .





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