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سيارات

لو هتسوق في الحر.. 4 نصائح لتصل إلى وجهتك بسلام

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
تعد القيادة في الطقس الحار من أصعب الأشياء التي يتعرض لها السائق، خصوصا في ظل السفر لمساقات بعيدة لذلك يجب على قائد السيارة اتباع بعض العادات والتدابير والإجراءات للحفاظ على سلامته وحمايته من التعرض لأي خطار. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد أبرز النصائح التي تساعد قائد السيارة على تخطي أزمة القيادة في الطقس الحار .. تعرف عليها. 

- الكثير من الأفراد غير معتادين على القيادة لمسافات طويلة، وخصوصا أثناء درجات الحرارة العالية، لذلك ينصح بالحصول على قسط كاف من النوم والتغلب على الإرهاق للشعور بالراحة أثناء القيادة.

- تشغيل المكيف أثناء القيادة وغلق جميع النوافذ يسبب خالة من النعاس للأشخاص، مما يسبب حوادث كثيرة لذلك ينصح بفتحها والاستمتاع بالهواء الطلق. 

- تناول كمية وافرة من المياه لأن عدم تناول السوائل يؤدي إلى الجفاف لفترات طويلة والشعور بالهبوط وعدم القدرة على القيادة. 

- فحص السيارة جيدًا، لتجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة وتفادي الأعطال المفاجئة التي تسبب تعطل السيارة وعدم القدرة على السير. 

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