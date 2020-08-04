للسيدات.. 5 نصائح للتغلب على مخاوفك في القيادة

تحلم كل سيدة بأن تقود سيارة من أجل الاعتماد على ذاتها والشعور بالحرية والتنقل والتغلب على المواقف التي تواجها في القيادة، وهناك العديد من الأفكار التي تساعدك على التغلب على مخاوفك من القيادة.

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح التي تساعدك على تخطي هذه المشكلة.

- بعض السيدات والفتيات يخشن الخروج من منازلهن وقيادة سيارتهن في الزحمة تجنبًا للازدحام، لأنهن يشعرن بالراحة والرهبة، لذلك ينصح بالخروج مبكرًا من المنزل.

- في أول يوم قيادة حاولي السير على الجهة اليمنى من الطريق لأن الجهة اليسرى مخصصة للسيارات المسرعة فقط.

- السير بسرعة معقولة وتجنب السرعات الزائدة، لأنها تؤدي إلى عدم التحكم في السيارة خصوصًا في المرات الأولى.

- السير في الأماكن القريبة، تجنبًا لحدوث عطل في السيارة لأن الأماكن البعيدة لا يوجد بها مراكز للخدمة حتى تتعادين على المشاوير الطويلة.

- اثناء القيادة تجني الهدوء والتوتر والهلع واجعلى تركيزك الأول والأخير ينصب حول القيادة.





