الطرف الآخر للرمل.. مجموعة شعرية تسرد تاريخا ثقافيا طويلا للشاعر السورى ناظم مهنا

الطرف الآخر للرمل مجموعة شعرية جاءت في كتاب واحد لمؤلفها ناظم مهنا صادرة عن الهيئة السورية العامة للكتاب، تسرد تاريخا ثقافيا طويلا في بنيانه وتحمل تداعيات وتناقضات وتحولات المجتمعات العربية والثقافية وجاءت بأسلوب عفوي مبسط إلا أنه لا يتخلى عن الدلالات والإشارات والاستعارات المكنية.

القصيدة التي تكون الكتاب جاءت على شكل قصة شعرية واحدة وهذا النوع من الأدب وجد منذ أن بدأ الشعر تحولاته الأولى في القديم فالقصيدة بدأت رحلتها بمقارنات نقدية ومقاربات معنوية فيمجد الجيد ويسخر من الرديء سواء كان في الماضي أو الحاضر.

الكتاب هو دعوة انسانية وعاطفية لبناء مجتمع ثقافي وتعميم الرؤى التي يراها إيجابية مبينا ضرورة احترام الواقع وإلغاء الخرافات والوقوف بجانب الثقافة المعتدلة.

الكتاب صادر عن الهيئة السورية العامة للكتاب لمؤلفه ناظم مهنا الذي يملك مجموعات قصصية ابرزها حراس العالم ومملكة التلال والأرض القديمة ومنازل صفراء ضاحكة وغيرها وله أيضا مؤلفات في الأجناس الأدبية الأخرى وهو عضو اتحاد الكتاب العرب ورئيس تحرير مجلة المعرفة.