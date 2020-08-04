مؤتمر جماهيرى للسيد القفاص مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة

نظم أهالى قرية نكله العنب التابعة لمحافظة البحيرة مؤتمر جماهيرى لدعم مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة المهندس السيد القفاص لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 تحت رعاية شباب القريه المخلصين وحكماء القريه.





وأكد القفاص أن كل فرد من المجتمع له الحق في التصويت بالاستحقاقات الانتخابية مضيفًا أن الحزب دائمًا يقف بجوار المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية فى جميع ازماته من خلال الدور المجتمعى للحزب وأن الحزب بابه مفتوح أمام جميع المواطنين وأن جميع مقرات حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة متواجد بها مكتب خدمة المواطنين لتلقي شكاوى المواطنين مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المواطنين وبحث مشاكل المواطنين





وحضر المؤتمر الجماهيري قيادات حزب مستقبل وطن بالبحيرة والذين أكدوا دعمهم للمهندس السيد القفاص واشادوا بعمله وجهده الذي قدمه منذ اللحظة الاولي للانضمام الحزبي واشادوا بالنشاط المجتمعي الذي يقوم به في خدمة أهالي قريته وان بابه مفتوح للجميع طوال الوقت وان الحزب تحرى في اختيار مرشحيه لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية وأن نقطة الانطلاق من محافظه البحيره وتحديدا قرية نكات العنب ضمن جولات مكوكية لقيادات مستقبل وطن والتأكيد على دعم الدولة الوطنية والقيادة السياسية، وأن هذا منهج واختيار لا سبيل عنه لمستقبل وطن





وتقدم السيد سيد أحمد القفاص أمين حزب تنظيم مستقبل وطن بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ كعضو في حزب مستقبل وطن مقعد فردي وحصل على رمز المسدس وجاء ترتيبه رقم ٧ في كشوف المرشحين



