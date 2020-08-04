AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مؤتمر جماهيرى للسيد القفاص مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:21 م
مؤتمر جماهير للقفاص
مؤتمر جماهير للقفاص
Advertisements
محمد عبدالله
نظم أهالى قرية نكله العنب  التابعة لمحافظة البحيرة مؤتمر جماهيرى لدعم مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة المهندس السيد القفاص لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 تحت رعاية شباب القريه المخلصين وحكماء القريه.

وأكد القفاص أن كل فرد من المجتمع له الحق في التصويت  بالاستحقاقات الانتخابية مضيفًا أن الحزب دائمًا يقف بجوار المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية فى جميع ازماته من خلال الدور المجتمعى للحزب وأن الحزب بابه مفتوح أمام جميع المواطنين وأن جميع مقرات حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة متواجد بها مكتب خدمة المواطنين لتلقي شكاوى المواطنين مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المواطنين وبحث مشاكل المواطنين 

وحضر المؤتمر الجماهيري قيادات حزب مستقبل وطن بالبحيرة والذين أكدوا دعمهم للمهندس السيد القفاص واشادوا بعمله وجهده الذي قدمه منذ اللحظة الاولي للانضمام الحزبي واشادوا بالنشاط المجتمعي الذي يقوم به في خدمة أهالي قريته وان بابه مفتوح للجميع طوال الوقت  وان الحزب تحرى في اختيار مرشحيه لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية وأن نقطة الانطلاق من محافظه البحيره وتحديدا قرية نكات العنب  ضمن جولات مكوكية لقيادات مستقبل وطن والتأكيد على دعم الدولة الوطنية والقيادة السياسية، وأن هذا منهج واختيار لا سبيل عنه لمستقبل وطن

وتقدم السيد سيد أحمد القفاص أمين حزب تنظيم مستقبل وطن بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ  كعضو في حزب مستقبل وطن مقعد فردي وحصل على رمز المسدس وجاء ترتيبه رقم ٧  في كشوف المرشحين

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنها في اليوم الثالث تلقت طلبات للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وصلت لـ ٥٩ مرشحا سواء بالنظام الفردي (مستقل أو حزبي) أو بنظام القوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا في الأيام الثلاثة الماضية ٣٨٢ مرشحا.
مؤتمر جماهيرى للسيد القفاص مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر جماهيرى للسيد القفاص مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة
مؤتمر جماهيرى للسيد القفاص مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الساعات الأخيرة للتحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يدفع بحسام الخولي والعامري فاروق ومنظور.. والتنسيقية ترشح 5 من أعضائها

7 فردي لـ «مستقبل وطن» و«النور» يدفع بـ 4 مرشحين.. بدء تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بـ دمنهور

توافد المرشحين على محكمة دمنهور للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة ..فيديو وصور

ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

القفاص يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن في البحيرة

بالأسماء والرموز.. قائمة مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي في البحيرة

ترشيحاتنا

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

الساعة بـ ٣٠٠ جنيه.. ضبط ٤٠ فتاة روجن للدعارة بصور عارية على الواتس آب

احصل على نتيجة الثانوية العامة من هنا

وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

بـ شورت وتوب أبيض.. روبي تتألق بإطلالة لافتة

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي