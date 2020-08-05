أقسم علي زوجي ألا أذهب إلى أهلي دون علمه وذهبت فماذا أفعل؟.. الإفتاء ترد

وأجاب "عثمان"، قائلًا: عليكِ أن تخبريه بأ نكِ ذهبتِ لأهلكِ بعدما حلف عليكِ، والدين يقول انه لا اقطع اهلى مهما حدث ولكن بأسلوب وطريقة طيبة حتى لا يحدث مشاكل.

وتابع قائلًا: وليس شرعًا أن يمنعكِ من أهلكِ، وعليه أن يتصل بدار الإفتاء علشان لو عليه كفارة.





وأجاب عثمان، قائلًا: "نصدقه لأنه لا ينبغي لأحد أن يعرض نفسه للحلف بالله أو بهذه الألفاظ الشديدة، وهو يخالف ما فى باطنه، فدائمًا نكون صادقين عندما نحلف.





وأضاف أن من اضطر أن يحلف وهو صادق فليحلف بالله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)) كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.





وأشار إلى أن من يحلف بقول "عليا الحرام، عليا الطلاق، ورحمة ابويا" فهذا كله ليست من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن يحلف بالطلاق دائمًا لسانه يعتاد على هذا، ولكن على الإنسان ألا يكثر من الحلف، فطالما كنت صادق فلا تحلف مرة اخرى بالطلاق.





حكم الحلف بالطلاق على الطعام وقت الغضب

"حكم الحلف بالطلاق على الطعام وقت الغضب؟ "، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.











حلف بالطلاق على عدم تناول الطعام ثم أكله فهل عليه كفارة

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجلة له مضمونها "حلفت يمين طلاق على الطعام ثم أكلت بعد أن صالحتني زوجتي، فهل علي كفارة؟".



وأوضح وسام قائلًا: "طالما زال سبب الشقاء الذى حلفت بسببه فانتهى الأمر فلا كفارة عليك، فأنت حلفت فى موقف معين بسبب معين ولنتهت المشكلة فيسميها الفقهاء يمين الفور، أى طالما أنك حلفت على شيء وانتهت المشكلة وزوجتك صالحتك وراضتك فلا يقع الطلاق ولا يكون عليك كفارة".



حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، فأبغض الحلال عند الله الطلاق.



وأضاف "جلال"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله؟»، أن من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، فكلمة "عليا الطلاق" ليست يمينًا إنما هى من قبيل اليمين ويكون عليك كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطمعون أهاليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وذلك كما ذُكِر فى القرأن الكريم لقوله تعالى {وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} .



وأشار إلى أن علاقة الرجل بزوجته لا يجب أن تكون الحلف بالطلاق على أى فعل أو تهديد للزوجة فهذة لن تكون أسرة ولا يحترم كل منهما الآخر فيجب أن تكون العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتقدير والمحبة والتفاهم المتبادل، بأن يفهم كل منهما الآخر قبل أن يتكلم وأن تكون الحياة قائمة على هذا المنهاج، أما الحياة القائمة على الضرب والإهانة والشتيمة والطرد فهذه لن تكون ناجحة".



هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا تخرج من المنزل؟

"حلفت على زوجتى ألا تخرج ولكن بعد يوم قولت لها اخرجي فهل بذلك وقع الطلاق؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "مشكلات من الحياة" وذلك عبر فضائية "اقرأ".



وأجاب المصلح قائلًا إن العلماء قالوا فى هذا المسألة إن قال الزوج لزوجته أنتِ طالق ويقصد من ذلك أن يمنعها من الخروج فقط فعليه كفارة يمين، أما إن كان يقصد أن يطلقها إذا خرجت فيقع طلاقه.



هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟

أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال: "حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الآخر فهل يقع الطلاق؟".



وأوضح "الصباغ"، قائلًا: "إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شيء واحد، فبندخل الأيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين".



وأضاف: "إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين، وإن لم يستطع الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا". ورد عبد السميع قائلًا إن الحلف بالطلاق على هذه الهيئة هو فى قوة اليمين كأنه قال "والله ما انا واكل"، فلو أكل فعليه كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام، ولو حلف بالطلاق وقال: "لو أكلت فتكون مراتى طالق" فهذا معنى آخر ويسأل فيه عن نيته لو قصد التهديد أم قصد إيقاع الطلاق بالفعل، فلو قصد إيقاع الطلاق وقع ولو قصد التهديد فنقول له بناءً على ذلك لا يقع لك طلاق فى هذه الحالة".





اسأل المفتي.. حكم الزوج كثير الحلف بالطلاق

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة« ما حكم الزوج كثير الحلف بالطلاق؟».



وأجاب عبد السميع، قائلًا "إن كثرة الحلف بالطلاق ليس فى محل رضا الله، وليس هذا ما يحبه الله ورسوله".



