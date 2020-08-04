تشيلسي يسعى للتعاقد من مدافع برشلونة

أكد تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي اقترب من التعاقد مع الهولندي خافيير مبيوامبا المدافع الشاب لنادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.





وذكر موقع جول العالمي، أن تشيلسي يسعى للتعاقد مع مبيوامبا في الفترة المقبلة، فالنادي معجب بقدراته رغم عدم إعجابه للمسئولين في برشلونة.





وأشار الموقع إلى أن مبيوامبا الذي كان يلعب مع الفريق الرديف، وتم إخباره من إدارة برشلونة بعدم حاجتهم لخدماته في الفترة المقبلة.





يذكر أن نادي تشيلسي احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، وتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.