AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

شكري شيخاني يكتب: الخونة.. بين الوهم والحقيقة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
Advertisements

قد أتفهم محبة البعض أو إعجابه بدولة ما أو ملك لمملكة ما أو حتى رئيس لدولة ما، وغالبًا ما تكون هذه المحبة وهذا الإعجاب بسبب موقف نبيل أو شجاع أو داعم لقضيتي أو لاقتصاد بلدي في أزمة أو محنة، ولكن الذي لا أستطيع تفهمه أو هضمه هو انحياز بل وتجاوز الإعجاب والمحبة إلى الولاء والسمع والطاعة عند البعض من العرب ومنهم الابواق الإعلامية المصرية الهاربة والمقيمة في أحضان نظام أردوغان. فهؤلاء دفع بهم حبهم للدولار إلى نسيان الوطن ونسيان أهلهم واصدقائهم. 



وفي الجهة الأخرى أيضًا البعض وأكرر البعض من السوريين المقيمين في تركيا والذين جعلوا من نظامها ورئيسها وليّ أمرهم ونعمتهم، بل وانساقوا أكثر إلى حد الدفاع عن نظام هذه الدولة بكل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل والدفاع بأرواحهم الرخيصة أصلًا مقابل حفنة من الدولارات.



ونسي ايضا هؤلاء البعض من السوريين حجم الشر والخراب والدمار الذي لحق بهم ودولتهم منذ 500 عام والى الآن. وأنا على يقين كامل بأن هؤلاء ليسوا إلا رعاعا وقطاع طرق ومرتزقة رهنوا عرضهم وشرفهم للعثماني الخبيث.



نعم نسوا 400 سنة من الذل والاهانة وسياسة التجويع والتتريك والتي اتبعوها في معظم بلدان الوطن العربي وخاصة سوريا أو بلاد الشام كما كانت تسمى والتي تضم فلسطين ولبنان والاردن اضافة إلى سوريا. نعم نسي هؤلاء أو تناسوا الدور الخبيث الذي لعبه النظام العثماني سابقًا والتركي حاليًا مع كل من فرنسا وبريطانيا والتي تم اقتسام الكعكة العربية بموجبها واستولوا على 4500 كم وهو مساحة لواء اسكندرون والذي تم ضمه للأراضي التركية ظلمًا وزورًا وبهتانا. 



نسي هؤلاء المرتزقة والذين لم يقرأو التاريخ بأن تركيا النظام الحالي هو وراء دمار وخراب سوريا وسرقة ثرواتها ومعاملها وشبابها الذي تتاجر به وتتاجر بأعضائهم البشرية. نسي هؤلاء الانجاس أو تناسوا أن مطارات انقرة واستنابول وازمير وأغلب الشواطئ والموانئ التركية هي من استقبلت مرتزقة العالم ودربتهم وخططت لهم وأدخلتهم الاراضي السورية. وما كان هذا كله إلا بدعم مالي قطري غير محدود فأن يختبئ هؤلاء وراء شاشات اللاب توب ويهاجمون كل من ينتقد أو يعري سياسة النظام التركي نقول انهم أقلام واعلام مأجور ولديهم توجهات خيانية واضحة المعالم والأهداف وتصب في خانة الارتزاق الإعلامي الرخيص.



واختار البعض الآخر الرخيص عملية الارتزاق العسكري وهو ان يترك قضيته التي انتفض من أجلها (وهو كاذب ودجال طبعا في انتفاضته) وان يخون شعبه ويترك أهله وأولاده برحمة نظام لا يعرف الرحمة ولا الشفقة، يترك كل هذا ويذهب بعيدا وبعيدا جدًا ليموت ميتة رخيصة في قتاله من أجل قضية ليست قضيته بالأساس وعلى أرض ليست أرضه بالأساس.



وهؤلاء ينطبق القول عليهم عاشوا خونة وسيموتون كفارًا. وأيضًا نسي هؤلاء تمام النسيان أن التاريخ الذي يذكر ويسجل كل شىء سيسجل بأن فئة باغية خانت وطنها وشعبها وان القضية التي ادعت انها تحارب من أجلها لم تكن إلا من أجل جمع الثروة وبيع الوطن. 



نعم .. ان التاريخ سيسجل وسيقرأ أولاد وأحفاد هؤلاء عن خيانة اجدادهم المرتزقة وبيعهم للقضية الوطنية.

Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. حبس الأب المتهم بالاعتداء على طفله المعاق.. ضبط 40 فتاة روّجن للدعارة بصور عارية على الواتس آب

إنفوجراف.. مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيا في التعليم

وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويهنئ الأوائل .. بعد قليل

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي

أزمة كورونا تجمع شمل شقيقتين بعد فراق 53 عاما.. ما القصة؟

بزى عسكري منمق.. شاهد إطلالات الجنود العمانيين قبل نحو 40 عاما