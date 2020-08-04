مايا مرسى تهنئ الفتيات الحاصلات على المراكز الأولى فى الثانوية العامة

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الي الفتيات اللاتي حصدن المراكز الأولى في نتيجة امتحانات الثانويه العامه لهذا العام 2019-2020 والتي تم الاعلان عنها اليوم .





وأعربت الدكتوره مايا مرسي عن سعادتها البالغه بتفوق الفتيات، والنجاح الباهر الذي حققنه وحصولهن علي العديد من المراكز الاولي في الثانويه العامه بشعبتيه ( العلمي- الادبي) بالإضافه الي الدمج التعليمي والمكفوفين ، مشيره إلي أن فتيات مصر هن دائما مصدر فخر واعتزاز .





كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية والتقدير لأهالي طالبات الثانويه العامة علي الدعم والمسانده الذين قدموه لبناتهم وقيامهم بتوفير كافه السبل والبيئه المناسبه التي تساعدهن علي تحقيق النجاح والتفوق ، متمنيه لجميع الفتيات مستقبل باهر والنجاح والتفوق في جميع المجالات وان يحققن احلامهن .