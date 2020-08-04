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أخبار البلد

مايا مرسى تهنئ الفتيات الحاصلات على المراكز الأولى فى الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:20 م
مايا مرسي
مايا مرسي
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أمل مجدى
يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الي الفتيات اللاتي حصدن المراكز الأولى في نتيجة امتحانات الثانويه العامه لهذا العام 2019-2020  والتي تم الاعلان عنها اليوم .                                  

وأعربت الدكتوره مايا مرسي عن سعادتها  البالغه بتفوق الفتيات، والنجاح الباهر الذي حققنه وحصولهن علي  العديد من المراكز الاولي في  الثانويه العامه بشعبتيه ( العلمي- الادبي) بالإضافه الي الدمج  التعليمي والمكفوفين ، مشيره إلي أن فتيات مصر هن دائما مصدر فخر واعتزاز .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية والتقدير لأهالي طالبات الثانويه العامة علي الدعم والمسانده الذين قدموه لبناتهم وقيامهم بتوفير كافه السبل  والبيئه المناسبه التي تساعدهن علي تحقيق النجاح والتفوق ، متمنيه لجميع الفتيات مستقبل باهر والنجاح والتفوق  في جميع المجالات وان يحققن احلامهن .    
                                                
جدير بالذكر انه قد اعتمد الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى ، اليوم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5% ، حيث بلغ عدد الأوائل 39 طالب وطالبة  .
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