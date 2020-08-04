مؤتمر جماهيري وحزبي حاشد لمرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة

نظم أهالى قرية نكات العنب التابعة لمحافظة البحيرة مؤتمر جماهيرى وحزبي حاشد لدعم مرشح حزب مستقبل وطن بالبحيرة المهندس السيد القفاص في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك تحت رعاية شباب القرية المخلصين وحكماء القرية.





وأكد المهندس القفاص أن كل فرد من المجتمع له الحق في التصويت بالاستحقاقات الانتخابية، مضيفًا أن الحزب دائمًا يقف بجوار المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية فى جميع ازماته من خلال الدور المجتمعى للحزب وأن الحزب بابه مفتوح أمام جميع المواطنين وأن جميع مقرات حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة متواجد بها مكتب خدمة المواطنين لتلقي شكاوى المواطنين مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المواطنين وبحث مشاكل المواطنين.





وحضر المؤتمر الجماهيري قيادات حزب مستقبل وطن بالبحيرة الذين أكدوا دعمهم للمهندس السيد القفاص واشادوا بعمله وجهده الذي قدمه منذ اللحظة الاولي للانضمام الحزبي واشادوا بالنشاط المجتمعي الذي يقوم به في خدمة أهالي قريته وان بابه مفتوح للجميع طوال الوقت.





وأوضح الحاضرين للمؤتمر ان الحزب أحسن اختيار مرشحيه لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية وأن نقطة الانطلاق من محافظة البحيرة وتحديدا قرية نكات العنب، وذلك ضمن جولات مكوكية لقيادات مستقبل وطن والتأكيد على دعم الدولة الوطنية والقيادة السياسية، وأن هذا منهج واختيار لا سبيل عنه لمستقبل وطن.





وتقدم المهندس السيد سيد أحمد القفاص أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ للمنافسة على المقعد الفردي وحصل على رمز المسدس وجاء ترتيبه رقم ٧ في كشوف المرشحين.