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فرحتي لا توصف.. الثالث مكرر علمي رياضة: أتمنى الالتحاق بجيش بلدي لخدمة مصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الطالب محمد أحمد فوزي، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة، إنه شعر بفرحة عارمة ولم يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية.

وأضاف محمد أحمد، في حواره التلفزيوني على قناة "تن"، "شعرت بفرحة لا توصف، ومكنتش متوقع أن أكون ضمن أوائل الجمهورية".

وتابع "كنت بذاكر بشكل طبيعي كي أحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة وامتنعت عن الألعاب الترفيهية وممارسة رياضة كرة القدم، وكنت مجتهدا في الدروس".

وأكد أن "أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير ولكنني حاولت أن أستمر من أجل تحقيق هدفي، ولم أتلقَ دروسا في كل المواد في ظل أزمة كورونا".

وتابع محمد أحمد "أتمنى أن أصبح ضابطا، وألتحق بجيش بلدي، وأخدم مصر، وأكون عنصرا من عناصر تطوير الدولة".

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