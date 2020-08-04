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أخبار البلد

تستاهلوا الفرحة.. رضوى الشربيني تهنئ طلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:17 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
هنأت الاعلامية رضوى الشربيني طلاب الثانوية العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر" وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لنتيجة الثانوية العامة اليو . 

وكتبت رضوى الشربيني : " مبروك لاقوى دفعه ثانويه عامه...رغم كل الظروف قدرت و نجحت وعدت.. مبروك يا حبايبي .. تستاهلوا الفرحة ".


وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020.

وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم "  من بينهم أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. بينما شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد ، وشعبة الادبي .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده.


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