تستاهلوا الفرحة.. رضوى الشربيني تهنئ طلاب الثانوية العامة

هنأت الاعلامية رضوى الشربيني طلاب الثانوية العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر" وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لنتيجة الثانوية العامة اليو .
وكتبت رضوى الشربيني : " مبروك لاقوى دفعه ثانويه عامه...رغم كل الظروف قدرت و نجحت وعدت.. مبروك يا حبايبي .. تستاهلوا الفرحة ".
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020.
وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم " من بينهم أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. بينما شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد ، وشعبة الادبي .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده.