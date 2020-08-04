الثالث مكرر علمي رياضة بالقليوبية: المدرسون متأخروش علينا فى حاجة.. وكنت بذاكر 6 ساعات يوميا

قال الطالب محمد خالد فؤاد عيسوي الثلث مكرر بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات بمدرسة الشهيد محمد محمد جودة بالخانكة بمحافظة القليوبية إنه عرف انه ضمن الأوائل في الثانوية العامة وقت إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على الهواء.









واشار محمد إلى أن مشاعر أسرته امتزجت خلالها الفرحة بالدموع على تكليل هذا التعب بالنجاح الكبيرموجها الشكر لأسرته ومعلميه على تعبهم معه طوال العام.





وأضاف أنه على الرغم من أن العام الحالى لطلاب الثانوية العامة هو عام استثنائي نظرا لمنع الدروس الخصوصية وغلق المدارس فإن المعلمين بمدرسته لم يتأخروا لحظة واحدة عنه وعن زملائه في تقديم يد المساعدة لهم عن طريق محاضرات "أون لاين" والرد على استفسارات الجميع بأسرع وقت قائلا " متاخروش علينا " ممكن موضحا أن هذا سهل مهمة المذاكرة حيث إنه كان يذاكر 6 ساعات فقط يوميا.





فيما قال خالد عيسوى والد الطالب محمد إن حفظ نجله محمد لكتاب الله كان عاملا كبيرا سهل عليه مهمته بالثانوية العامة وعاونه كثيرا إلى جانب العوامل التى تم توفيرها له في المنزل من الهدوء وكل سبل الدعم للتركيز بأكبر درجة ممكنة تمكنه من التحصيل الجيد لمواده الدراسية بالثانوية العامة.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.