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أخبار العالم

يقضي على الأخضر واليابس.. مشروعات أردوغان تدمر البيئة والأشجار باسم الإصلاح

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:18 م
اسطنبول
اسطنبول
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شيماء مصطفى
سلطت صحيفة "آسيا تايمز" الضوء على ما يفعله نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تدمير للبيئة وذلك بالضغط من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مدينة اسطنبول، والتي اعترض عليها السكان وخبراء البيئة الذين يتطلعون إلى إنقاذ المناطق الخضراء القليلة المتبقية في المدينة.


وقالت "آسيا تايمز" إن المشاريع هي مطار إسطنبول الجديد، الجسر الثالث عبر البوسفور، وقناة اسطنبول، لافتة إلى أن الحدائق والمساحات الخضراء بها أصبحت تشكل 2% فقط من مساحة 5000 كيلومتر مربع.


وتعرض مطار اسطنبول، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، لانتقادات لكونه غير ضروري وتسبب في إرهاق الاقتصاد التركي وأضر بالبيئة بشدة، حيث تمت إزالة أكثر من 2.5 مليون شجرة لتشييده.


وأوضحت "آسيا تايمز" أن الجسر الثالث الذي يمتد عبر مضيق البوسفور في اسطنبول وقناة اسطنبول المخطط لها، سيؤديان إلى دمار وخراب المدينة، لافتة إلى أن أردوغان يزعم دوما أن تركيا في طليعة الدول المعنية بالوعي البيئي. 


واستشهدت بخطاب ألقاه أردوغان في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في عام 2019، حيث ادعى أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي تهتم  بمناطق الغابات، بعد أن زرعت أكثر من 4.5 مليار شجرة خلال رئاسته منذ عام 2018، لكنها أوضحت أن النظام التركي أزال المساحات الخضراء بمعدل وصفته نقابة عمال الزراعة التركية بأنه "مذبحة".


ووفقًا للنقابة، فقد مات 90% من أصل 11 مليون شجرة مزروعة كجزء من مشروع لزراعة ملايين الأشجار أطلق عليه في نوفمبر بعنوان "حملة تنفس من أجل المستقبل"، علاوة على ذلك، تعد تركيا الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي لم توقع على اتفاقية باريس بشأن المناخ.
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