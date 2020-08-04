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رياضة

نكشف عن حقيقة رحيل كهربا للدوري السعودي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:25 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه من الوارد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى الدوري السعودي في الموسم القادم.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "لجنة التخطيط للكرة في الوقت الحالي تعيش في حيرة كبيرة بعد وجود حديث حول تلقي محمود كهربا عرضا كبيرا من نادي النصر السعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل".

وأضاف "رغم أن النادي الأهلي كان يرفض في البداية فكرة رحيل كهربا، إلا أنه هناك بعض الحسابات التي تجعل النادي يوافق على رحيله قبل الموسم الجديد".

وأكد أن "الأهلي في الوقت الحالي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي ولو حسمت بشكل رسمي، ستكون هناك فرصة كبيرة لرحيل كهربا للدوري السعودي، خصوصا أن مركزه سيضم أكثر من لاعب".

وتابع "العرض السعودي مغري بشكل كبير من الناحية المادية وقد يكون سببا أن الأهلي يفكر في ترك اللاعب لتحقيق استفادة مادية للأهلي وكهربا في نفس الوقت، لكن لو صفقة رمضان فشلت، فلن يرحل اللاعب".
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