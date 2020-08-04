مرصد الأزهر: تنظيم داعش يحاول إثبات نفسه في المشهد الأفغاني

هاجمت عناصر تنظيم داعش الإرهابي بسيارة مفخخة سجنًا بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان مساء أمس الأول، الأحد، تلاه اشتباك مع قوات الحرس دام 17 ساعة تقريبًا، عشية إعلان القوات الأفغانية مقتل (أسد الله أوروكازاي) قائد استخبارات التنظيم الإرهابي في مدينة جلال آباد.

وأودت هذه العمليات بحياة 29 شخصًا على الأقل من المدنيين والعسكريين وإصابة 50 آخرين، إلى جانب مقتل ثمانية من المهاجمين وفرار أكثر من 300 من العناصر الإرهابية.



ويرى مرصد الأزهر أن تنظيم داعش الإرهابي يريد من خلال هذه العملية إثبات وجوده كطرف فاعل ومؤثر في المشهد الأفغاني رغم الخسائر التى لحقت به، محاولًا إثبات عجز قوات الأمن الأفغانية عن تأمين البلاد.





كما يحذر مرصد الأزهر من أن تنظيم داعش الإرهابي سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة وتيرة عملياته الإرهابية في أفغانستان، محاولًا تثبيت دعائم جديدة له.





ودان مرصد الأزهر هذا الهجوم الغاشم ليعرب عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.