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تعليم

الأول علمي رياضة مكرر بالقليوبية: تركت الدروس الخصوصية في أزمة كورونا واعتمدت على نفسي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
اعرب الطالب عمر محمد عبد السميع الأول مكرر شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية والحاصل على مجموع 410 عن سعادته بتفوقه وحصوله على المركز الاول علمى رياضة.
وقال عمر ان والده يعمل أمين شرطة ووفر له كل سبل النجاح هو وشقيقه الأكبر الطالب كلية الهندسة موجها الشكر لاسرته واساتذته لما بذلوه من تعب معه طوال العام.
وأضاف عمر الطالب بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بالقناطر أن أزمة كورونا جعلته لا يتجه إلى الدروس الخصوصية "اعتمدت علي نفسي فقط".
واشار إلى أن والدته ربة منزل وتعبت معهم كثيرا وبكت فور سماعها النتيجة مشيرا الى انه لم يتوقع ان يحصل على المركز الاول.
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي صباح اليوم.
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