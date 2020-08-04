أسعار الذهب تواصل ارتفاعها.. ومستوى قياسي لعيار 21 عند 887 جنيها

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتراجع سعر الدولار ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة للاستثمار.









وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات اليوم إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 6 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 70ر1013جنيه، وعيار 21 نحو 887 جنيها، وهو مستوى قياسي جديد، وعيار 18 نحو 25ر760 جنيه.









وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 48 جنيها ليسجل 7096 جنيها، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1993 دولارا.