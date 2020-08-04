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محافظات

من أجل كوب ماء نقي.. رئيس مركز الداخلة يتفقد عددا من محطات مياه الشرب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:12 م
الدكتور نبيل حنفى
الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة
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منصور ابوالعلمين
أجرى الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظةالوادي الجديد ،اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من القرى التابعة للمركز.

وذلك فى إطار المتابعة اليومية بقرى مركز الداخلة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد قرية الشيخ مفتاح وتابع محطة الرفع ومحطة المعالجة بمشروع الصرف الصحى بالقرية.

وكذلك تم تفقد محطة مياه الشرب بالقرية، ووجه رئيس المركز بضرورة وصول المياه النقية والصالحة للشرب لجميع المواطنين، لافتا إلى أهمية النظافة الدورية وغسل الفلاتر بصفة مستمرة.

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كما تفقد رئيس المركز مدرسة الشيخ مفتاح الإعدادية للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وتفقد مكتب بريد الشيخ مفتاح، وشدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وتابع رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة بمنطقة تقسيم الحميات بمدينة موط والتى شملت إزالة الاتربة والإشغالات والمخلفات على بمعدات مركز الداخلة وذلك بمشاركة قسم النظافة بالمركز، وشدد على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق وتيسير حركة المرور.

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