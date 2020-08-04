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محافظات

السبت المقبل.. بدء قوافل بيطرية بالمجان لتحصين الثروة الحيوانية في قرى بني سويف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:14 م
تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه سيتم تنظيم قوافل بيطرية وتنموية مجانية، في عدد من قرى ومدن المحافظة بداية من السبت المقبل ،والتي تستهدف إجراء مسح تناسلي شامل و تقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات،بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية موسعة للأطباء البيطريين والمربين بالمحافظة . 

جاء ذلك خلال استعراضه لبرنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين بقرى المحافظة،والذي ينفذه قطاع الطب البيطري"للسنة الخامسة"بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات بالهرم التابع لوزارة الزراعة،وذلك  في الفترة من 8 أغسطس الجاري وحتى 13 من نفس الشهر. 

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من جهته أوضح طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري أن برنامج القوافل يتضمن تنظيم  6 قوافل على مدار أسبوع كامل،حيث تنطلق القافلة الأولى يوم السبت 8 أغسطس بقرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف، والقافلة الثانية ببندر اهناسيا يوم الأحد 9 أغسطس، والثالثة بقرية بهبشين يوم الاثنين 10 أغسطس،والقافلة الرابعة يوم الثلاثاء 11 أغسطس بقمبش مركز ببا، والخامسة بالحلابية مركز بني سويف يوم الأربعاء  12 أغسطس ، وتُختتم بالقافلة السادسة يوم الخميس 13 أغسطس  ببندر الواسطى . 
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