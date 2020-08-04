السبت المقبل.. بدء قوافل بيطرية بالمجان لتحصين الثروة الحيوانية في قرى بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بأنه سيتم تنظيم قوافل بيطرية وتنموية مجانية، في عدد من قرى ومدن المحافظة بداية من السبت المقبل ،والتي تستهدف إجراء مسح تناسلي شامل و تقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات،بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية موسعة للأطباء البيطريين والمربين بالمحافظة .





جاء ذلك خلال استعراضه لبرنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين بقرى المحافظة،والذي ينفذه قطاع الطب البيطري"للسنة الخامسة"بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات بالهرم التابع لوزارة الزراعة،وذلك في الفترة من 8 أغسطس الجاري وحتى 13 من نفس الشهر.





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