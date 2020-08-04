بعد انتقادات المفوضية الأوروبية.. إثيوبيا تضع خطة لاسترداد الأموال المهربة

وضعت إثيوبيا خطة لمدة 10 سنوات تقوم أثناءها باسترداد ما يقدر بحوالي 60% من الأموال المهربة بشكل غير قانوني خارج البلاد. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.





كان ذلك في الوقت الذي تقوم إثيوبيا بحملات من أجل جمع الأموال اللازمة لاستكمال بناء سد النهضة من المغتربين الاثيوبيين في مختلف دول العالم.





وبحسب الوكالة، تهدف الخطة إلى استعادة مليارات الدولارات المهربة بشكل غير قانوني خارج البلاد.





وقالت المدعي العام، ادانتش ابيبي، إن الهدف الرئيسي للخطة هو ضمان العدالة ورضا العملاء من خلال إنشاء منظمات مستقلة من شأنها أن توفر خدمات فعالة.





وأوضحت أنه سيتم وضع مخططات متقدمة ومبتكرة من الناحية التكنولوجية لإنقاذ الثروة العامة التي سرقت خلال السنوات الماضية وتم تكديسها في الخارج ، إلى جانب تعزيز القدرة على وقف محاولات غسل الأموال.





كما سيتم تحسين الأطر القانونية المختلفة على مدى السنوات العشر القادمة لضمان السلام والأمن وكذلك تطوير الثقافة الديمقراطية في البلاد.





وكانت المفوضية الأوروبية، قد وجهت انتقادات لإثيوبيا وقالت إنها تعاني من وجود أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.