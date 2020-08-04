هل الصلاة في أي مكان بمكة تعادل الأجر داخل الحرم؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في مساواة الصلاة في حرم مكة والصلاة داخل الحرم المكي.





وأضاف "شلبي"، ردا على سؤال "هل توجد حدود في الحرم النبوي مثل الحرم المكي في الصلاة؟"، أن الراجح أن مكة كلها حرم وأن الصلاة في أي مكان في الحرم بنفس أجر الصلاة خارجه في مكة، مشيرا إلى أن أجر الصلاة في الحرم المكي تساوي 100 ألف صلاة في ما سواه.





وذكر أن هذا الأمر لا ينطبق على الحرم النبوي ، فالمضاعفة لثواب الصلاة في مسجد النبوي مقتصرة على مسجد المدينة فقط وليس لسائر المدنية كما في مكة المكرمة.