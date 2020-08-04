AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قبل العودة لـ الملاعب.. 4 إجابات تحسم مصير بطولتي الدوري والكأس ومباراة القمة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:20 م
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
صدى البلد
مع التجديد لـ اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني لـ 4 شهور إضافية، باتت بعض الأسئلة ملحة لدى جمهور الكرة في مصر فيما يخص بطولة الدوري والكأس وكذلك لقاء القمة.

عمرو الجنايني اختار الوقت المناسب الذي يتحدث فيه ليكشف عن بعض الأمور العالقة ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمصير المسابقات المتوقفة منذ بدء جائحة كورونا.

تأجيلات الأهلي والزمالك 

أول تلك الأسئلة كانت عن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وهل سيكون متاحا لدى اللجنة الخماسية إجراء تعديل في جدول مباريات الدوري أو تأجيل أي مباراة للفريقين.

لكن الجنايني كان رده قاطعا خلال استضافته عبر أثير الإذاعة حيث قال إنه سيتم الإعلان عن جدول الدوري كاملًا في أقرب وقت، وضيق الوقت لا يترك مجالًا لتأجيل أي مباراة في الدوري حتى ولو لمدة ساعة، ليس هناك نية حتى الآن لأي تأجيلات وسيقام كأس مصر بعد انتهاء الدوري.

هل سيقام كأس مصر ؟

بخصوص التحام الموسم الحالي مع الموسم القادم، وصعوبة ذلك على بعض الأندية رغم فترة التوق والراحة السلبية لكثير من اللاعبين، وحول الفترة التي سينتهي منها اتحاد الكرة من المباريات في كل المسابقات، شدد الجنايني على تطبيق الخطة الزمنية دون إخلال أو استثناء.



وقال الجنايني إن هدف الاتحاد الفترة المقبلة هو إنهاء مسابقتي الدوري المصري وكأس مصر خلال الأربعة أشهر القادمة دون تأخير أو تأجيل رغم عودة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب.

وقال عمرو الجنايني إن بطولة الكأس ستقام تحت أي ظرف من أجل تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية.

حكام مباراة القمة 

تنتظر جماهير الأهلي والزمالك مباراة مرتقبة بين الفريقين يوم 22 أغسطس الحالي، وهي المباراة التي شدد عمرو الجنايني على إدارتها بحكام أجانب رغم الظروف الحالية وصعوبة التنقلات بين الدول.

وكشف الجنايني عن أن قرار استقدام حكام أجانب هو قرار رئيس الوزراء، لكنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن هوية الحكام.

عقوبة كهربا 


شدد عمرو الجنايني على رفض الالتماس الذي تقدم به النادي الأهلي لتخفيف عقوبة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا.

وقال الجنايني عبر تصريحاته الإذاعية إنه لا يتدخل في عمل القضاة بالرغم من سلطتهم في توقيع عقوبة أو تخفيفها، ولكن مع احترامي للجميع لجنة الاستئناف أصدرت قرارها ولا رجعة فيه".  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القمة الاستثناء الوحيد.. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب في الدوري

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة عقب استئناف الدوري

مفاجأة صلاح ومصير القمة.. ملخص 8 تصريحات مهمة لـ رئيس اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

للمسافرين من القاهرة إلى دبي.. إجراءات يجب عليك معرفتها حول رحلتك

بعد خيانته.. سيدة تنتقم من حبيبها السابق في يوم زفافه بهذه الطريقة

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

هوت شورت.. روبي تتألق في إطلالة جريئة.. شاهد

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية قفزا في نهر النيل بسبب مجموعها

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات