قبل العودة لـ الملاعب.. 4 إجابات تحسم مصير بطولتي الدوري والكأس ومباراة القمة





عمرو الجنايني اختار الوقت المناسب الذي يتحدث فيه ليكشف عن بعض الأمور العالقة ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمصير المسابقات المتوقفة منذ بدء جائحة كورونا.





تأجيلات الأهلي والزمالك





أول تلك الأسئلة كانت عن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وهل سيكون متاحا لدى اللجنة الخماسية إجراء تعديل في جدول مباريات الدوري أو تأجيل أي مباراة للفريقين.





لكن الجنايني كان رده قاطعا خلال استضافته عبر أثير الإذاعة حيث قال إنه سيتم الإعلان عن جدول الدوري كاملًا في أقرب وقت، وضيق الوقت لا يترك مجالًا لتأجيل أي مباراة في الدوري حتى ولو لمدة ساعة، ليس هناك نية حتى الآن لأي تأجيلات وسيقام كأس مصر بعد انتهاء الدوري.





هل سيقام كأس مصر ؟





بخصوص التحام الموسم الحالي مع الموسم القادم، وصعوبة ذلك على بعض الأندية رغم فترة التوق والراحة السلبية لكثير من اللاعبين، وحول الفترة التي سينتهي منها اتحاد الكرة من المباريات في كل المسابقات، شدد الجنايني على تطبيق الخطة الزمنية دون إخلال أو استثناء.













وقال الجنايني إن هدف الاتحاد الفترة المقبلة هو إنهاء مسابقتي الدوري المصري وكأس مصر خلال الأربعة أشهر القادمة دون تأخير أو تأجيل رغم عودة منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب.





وقال عمرو الجنايني إن بطولة الكأس ستقام تحت أي ظرف من أجل تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية.





حكام مباراة القمة





تنتظر جماهير الأهلي والزمالك مباراة مرتقبة بين الفريقين يوم 22 أغسطس الحالي، وهي المباراة التي شدد عمرو الجنايني على إدارتها بحكام أجانب رغم الظروف الحالية وصعوبة التنقلات بين الدول.





وكشف الجنايني عن أن قرار استقدام حكام أجانب هو قرار رئيس الوزراء، لكنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن هوية الحكام.





عقوبة كهربا









شدد عمرو الجنايني على رفض الالتماس الذي تقدم به النادي الأهلي لتخفيف عقوبة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا.





وقال الجنايني عبر تصريحاته الإذاعية إنه لا يتدخل في عمل القضاة بالرغم من سلطتهم في توقيع عقوبة أو تخفيفها، ولكن مع احترامي للجميع لجنة الاستئناف أصدرت قرارها ولا رجعة فيه".

مع التجديد لـ اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني لـ 4 شهور إضافية، باتت بعض الأسئلة ملحة لدى جمهور الكرة في مصر فيما يخص بطولة الدوري والكأس وكذلك لقاء القمة.