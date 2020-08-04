بعد توقف شهور.. استئناف تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بـ كفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عودة تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة، بعد توقف دام لعدة أشهر تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس لعودة استئناف النشاط الرياضى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مع الحفاظ الكامل على صحة اللاعبين والمدربين والإداريين تمهيدًا للاشتراك فى البطولات.





أكد اللواء جمال نورالدين، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والرياضيين وتسعى جاهدة إلى المساهمة فى إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنيًا لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق ورفع اسم مصر عاليًا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.





وشدد محافظ كفرالشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة الواقية، والمحافظة على المسافة الأمنة من 2 إلى 3 أمتار، واستخدام كمامة بديلة بعد التدريب، وعدم استخدام الكمامة لخطورتها أثناء التدريب، وتخصيص قارورة مياه لكل لاعب، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، و تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم، والتأكد من عدم وجود أى أعراض مرضية حفاظًا على سلامة الجميع.





جدير بالذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى يضم ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الإسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة.