الأول مكرر علمي علوم بالبحيرة: لم أذهب للدروس واعتمدت على نفسي.. فيديو

أكد الطالب صلاح الدين صبحى موسى، الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم من محافظة البحيرة، أن أزمة كورونا جعلت العام الحالي أسهل بالنسبة له لكونه لم يذهب للدروس مؤكدا أنه كان يعتمد على نفسه، وكان يعتمد على معلميه حال واجه أي مشكلة.





وأضاف موسى خلال تصريحات له لفضائية ten أنه علم أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية من مؤتمر الذي عقده وزير التربية والتعليم.





وتابع الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم من محافظة البحيرة أنه يريد الالتحاق بكلية طب القصر العيني قسم الجراحة.



