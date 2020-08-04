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الأول مكرر علمي علوم بالبحيرة: لم أذهب للدروس واعتمدت على نفسي.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:18 م
صلاح الدين صبحى الأول
صلاح الدين صبحى الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم
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محمود محسن
أكد الطالب صلاح الدين صبحى موسى، الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم من محافظة البحيرة، أن أزمة كورونا جعلت العام الحالي أسهل بالنسبة له لكونه لم يذهب للدروس مؤكدا أنه كان يعتمد على نفسه، وكان يعتمد على معلميه حال واجه أي مشكلة.

وأضاف موسى خلال تصريحات له لفضائية ten أنه علم أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية من مؤتمر الذي عقده وزير التربية والتعليم.

وتابع  الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم من محافظة البحيرة أنه يريد الالتحاق بكلية طب القصر العيني قسم الجراحة.

وأشار موسى إلى أنه كان يذاكر ما بين 5 إلى 10 ساعات يوميًا، مشيرا إلى أنه كان في أيام الامتحانات كان يزيد ساعات المذاكرة أكثر من ذلك فاليوم هو لحظة جني الثمار بالنسبة له.
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