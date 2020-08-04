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تعليم

الثاني أدبي مكرر في القليوبية: سألتحق بكلية الألسن .. وطه حسين مثلي الأعلى

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عبر أحمد محمود صابر الطالب بمدرسة محمد فريد الثانوية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الحاصل على المركز الثاني على الجمهورية بالشعبة الأدبية مكرر بمجموع 408 درجات، عن أمنيته بالالتحاق بكلية الالسن أو الجامعة الأمريكية.




وأضاف صابر أنه سيتقدم إلى منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية نظرا لحبه الدراسة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن مثله الأعلى الأديب طه حسين ويحب القراءة والاطلاع للغاية.


وأشار الى أن والديه أصحاب الفضل عليه فهما مثله الأعلى وكانا يقفان بجواره ويوفران له كافة احتياجاته طوال فترة الامتحانات.


وأضاف أنه لم يكن يشاهد مباريات كرة القدم ونادرا ما يشاهد التليفزيون ويخصص وقته للمذاكرة فقط. مشيرا إلى أنه كان يذاكر من 6 إلى 8 ساعات يوميا وفي أزمة كورونا كان يذاكر 10 ساعات. لافتا إلى أن الطالب يستطيع تحمل مسؤولية نفسه.


وأكد محمود صابر مدير العلاقات العامة بمستشفى بهتيم للتأمين الصحي أن نجله كان دائما متفوقا في دراسته في المرحلتين الابتدائية والإعدادية كما حصل على الترتيب الثاني على المدرسة بالصفين الأول والثاني الثانوي.


وتابع أن نجله كان يذاكر دروسه منذ  بداية العام، وبدأ بتكثيف المذاكرة قبل نهاية الامتحانات لمدة تراوحت بين 8 و10 ساعات مؤكدا أن ابنه لم يحصل على دروس خصوصية، ولكنه كان يستعين بحلول الأسئلة طوال الوقت.
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