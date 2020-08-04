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محافظات

لأول مرة في تاريخها.. لماذا غابت الجيزة عن لائحة شرف أوائل الجمهورية هذا العام؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:44 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالجيزة
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كتب - محمد الصاحى
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء ، اسماء اوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي ضمت اسماء 12 طالب من الأوائل على القسم العلمي علوم، و١٣ طالب من الأوائل على القسم العلمي رياضة، و ١٣طالب على القسم الأدبي، بمجموع ٣٨ طالب على مستوى الجمهورية.

المفاجئة التي شهدتها نتيجة اوائل الثانوية العامة هذا العام، كانت بعد وجود أي طالب من محافظة الجيزة ضمن قائمة الأوائل في القسم العلمي بشعبتيه أو القسم الادبي، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة انتكاسة وكارثة كبرى يشهدها التعليم في محافظة الجيزة.

المحافظة التي لم تخلو منها قوائم اوائل الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، إذا ضمت لائحة اوائل الثانوية العامة العام الماضي ٢٠١٩ حصول  ٥ طلاب من محافظة الجيزة، وفي عام ٢٠١٨ ضمت لائحة اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ٤ طلاب، لتأتي هذا العام دون الحصول على أي ترتيب بين قائمة الأوائل على القسمين العلمي والأدبي، باستثناء حصول طالبة واحدة للمركز الأول على مدارس المكفوفين.

خلو قائمة الأوائل من طلاب محافظة الجيزة، جعل مديرية التربية والتعليم في الجيزة في مرمى اتهامات أولياء أمور الطلاب، وسط حالة كبيرة من السخط حول ما وصفوه بتدني مستوى الاشراف والمتابعة من مديرية التربية والتعليم لسير العملية التعليمية في مختلف الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة.

حالة التراجع الكبيرة التي شهدتها ترتيب محافظة الجيزة بين لائحة الأوائل على مستوى الجمهورية، دفعت "محمد كمال"، احد أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، للتأكيد على أن هذا التراجع نتيجة حالة الاهمال التي تعيشها مديرية التربية والتعليم ، قائلا: "مستحيل حد يصدق ان الجيزة كلها مفيش منها ولا طالب بين الأوائل على مستوى الجمهورية، لو حد كان بيقولنا كده قبل الوزير ما يعلن النتيجة مكناش هنصدقه".

غياب طلاب محافظة الجيزة عن قائمة الأوائل دفع "كمال"، للتأكيد قائلا: "دي اول مرة ميكونش عندنا في المحافظة حد من الأوائل، دا ايام الدكتورة بثينة كشك -وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالجيزة- كان بيكون عندنا كل سنة ٥ او ٦ طلاب سنويا، وأيام الأستاذ محمد عبدالهادي -وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بالجيزة كان كل سنة ٥طلاب من الأوائل، إنما مش عارفين حال التعليم في المحافظة اتشفلب كدا ليه السنة دي".

"أحمد هاني" أحد أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، لم يختلف حديثه عن سابقه، معتبرا غياب طلاب مخافظة الجيزة عن قائمة اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمثابة كارثة لابد أن يعاقب عليها قيادات التعليم في الجيزة ، قائلا: "الكارثة دي بتدل ان مكنش فيه حد مهتم بالتعليم ولا بالطلاب اصلا في مديرية التعليم بالمحافظة، علشان كده المفروض الناس دي كلها من مدير المديرية لمديري الإدارات كلهم يتغيروا علشان مفيش حد منهم اهتم بالطلاب ولا سال فيهم".

المشكلة الكبرى التي سببت غياب طلاب محافظة الجيزة عن لائحة الأوائل وفقا لما أكد عليه "هاني ترجع إلى حالة عدم الاستقرار في مديرية التربية والتعليم بالجيزة -على حد وصفه- قائلا:"مشكلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة انها اكتر مديرية فيها صراعات ومشاكل طول السنة علشان كده مفيش حد كان مهتم بالتعليم ولا بالمدارس ولا الطلاب، كل واحد كان بيدور على مصلحته وبس".

وناشد هاني، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة عقد اجتماع ومحاسبة جميع قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تلك الكارثة التي وصفوها ب "المهزلة"، لأنه من الغير اللائق بتاريخ محافظة الجيزة ومكانتها ان لا يذكر اسم أي طالب منها ضمن قائمة اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

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