وقاحة غير مقبولة.. عارضة أزياء أوكرانية تتعرض للضرب على يد أمن أردوغان.. تفاصيل

فضيحة جديدة بطلها النظام التركي تحت رئاسة رجب طيب آردوغان، تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات المختلفة التي قامت بها السلطات التركية

وكشف عارضة الأزياء الأوكرانية «داريا كيريليوك»، عن تعرضها للإعتداء الجسدي من قبل رجال الأمن فى تركيا أثناء قضائها إجازة في أحدى المدن الساحلية.





ونشرت«داريا» عدد من التدوينات عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، تدين فيها رجال الأمن الأتراك بعد ارتكابهم انتهاكات صارخة بحقها وحق أصدقاء لها.





وقالت عارضة الأزياء الأوكرانيا: «لا أريد أن أبقى صامتة، سأتحدث عن كل ما حدث معى ومع صديقى ومجموعة من الرفاق، لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو فى منطقة شيشمى التركية.. وأربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) والشبان أيضا.. أصبنا بشدة".





لم تكتف «داريا» بتلك الكلمات ولكنها أشارت إلى فساد الجهاز الشرطي التركي حيث قدمت بلاغا لكن لم يتم أتخاذ أية إجراءات بشانه.





وقالت: «أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا.. ولا يجب أن نغض النظر عما يحدث ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة»، وعلى الفور عندما استشعرت السلطات التركية وجود فضيحة تقترب منها.





وأعلنت أنها لن تترك الأمر يمر مرور الكرام وسارع وزير الثقافة والسياحة التركي بالتغريد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر منددا بالواقعة ومؤكدا متابعته للحادثة بشكل مباشر لإظهار الحقيقة قائلا: «أدين الهجوم المثير للاشمئزاز الذى وقع يوم الجمعة فى شيشمى، وخاصة أنه ضد امرأة، فى منطقة سياحية.. لن يفلت أى شخص من العقاب على هذه الوقاحة غير المقبولة»، وبدأ عدد كبير من متابعي عارضة الأزياء في إعادة نشر التغريدات وإدانة النظام التركي والأجهزة الشرطية المسئولة عن تأمين السياح.



