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ديني

الإفتاء: انتظار المكافأة من الله ليس رياء في العمل.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:41 م
الإفتاء: انتظار المكافأة
الإفتاء: انتظار المكافأة من الله ليس رياء في العمل
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محمد شحتة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن انتظار المكافأة من الله ليس رياء في العمل.

وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن هذا الانتظار للمكافأة من الله لا يعد رياءً، منوها بأن الإنسان المسلم يعمل العمل يبتغي به وجه الله وأجل الثواب والتوفيق من الله.

وأشار إلى أن المسلم لا ينبغي عليه أن يجلس ويتواكل وينتظر النتيجة فنحن لا نختبر أو نمتحن الله، وما علينا فقط إلا أن نسعى ونأخذ بالأسباب ونترك النتيجة لله عزوجل.

وأوضح أن المسلم عليه أن يكون على يقين بأن الله سيكافئه نظير عمله الصالح الذيب ابتغى به وجهه الكريم.

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