سي إن إن: ترامب يثبت فشله مرة أخرى.. والإنكار لن يفيده

في كل مرة يزعم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه السياسي إنه حقق تقدمًا كبيرًا أمام مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، تأتي الرياح بما لايشتهيه هو وفريقه، وتزداد الأمور سوءًا، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن .





قالت سي إن إن الاخبارية، إن ترامب ونائبه مايك بنس، أدارا الأمور بفشلٍ كبير ولم ينجحا في معالجة الأزمة، وادعيا أنهما حققا تقدمًا "هامًا"، لكن هذا لم يحدث.





على العكس من مزاعم ترامب، يقول خبراء الصحة الحكوميين بأنه من المتوقع أن يموت 1000 أمريكي في اليوم جراء فيروس Covid-19 في الأسابيع القادمة.





ووصل الأمر إلى إن توجه الدكتورة ديبورا بيركس، العاملة ضمن فريق ترامب، تحذيرًا مقلقًا حول مسار الأزمة مما دفع ترامب إلى انتقاد مساعدته في تغريدة ، اعتبرتها سي إن إن "مثير للشفقة".





وجدد الرئيس أيضًا ادعاءات كاذبة بشكل صارخ بأن الولايات المتحدة قامت بعمل أفضل من العديد من البلدان الأخرى التي تشهد الآن تفجر للمرض مرة أخرى.





وفي مؤتمر صحفي مليء بالتصريحات المشكوك فيها والثناء على عمل حكومته في تنفيذ مهام الشراء الروتينية ، رسم ترامب حقيقة مختلفة تمامًا عن تلك التي تتكشف في جميع أنحاء البلاد.









لقد قال ترامب ، بعد خمسة أشهر من انتشار الجائحة التي أنكرها في البداية ، ثم تجاهلها: "بدأنا نرى أدلة على إحراز تقدم كبير على الصعيد الوطني".









يرى ترامب : إن "بالأمر علامات مشجعة للغاية"، وأشاد بحكام فلوريدا وأريزونا وتكساس - وتابع: "الفيروس ينحسر في المناطق الساخنة عبر الجنوب والغرب ، شهدنا حالات تحسن"، لكن الذي لايدركه ترامب إن هذا التجاهل لما تمر به أمريكا من كارثة ربما لن يفيده في انتخابات نوفمبر المقبلة.







