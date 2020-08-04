أسعار 10 سيارات يابانية في مصر بعد آخر تحديث لها

يشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة حالة من الركود بسبب الوباء العالمي فيروس كورونا، منذ الربع الأول من العام الحالى وحتى وقتنا هذا .





ولكن يحاول العديد من وكلاء العلامات التجارية العالمية فى مصر، عمل عروض وخصومات لتحريك المبيعات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.





وخلال السطور التالية نستعرض أسعار 10 سيارات يابانية فى مصر، أثبتت نفسها منذ انطلاقتها فى السوق المصرى، وفقا لآخر تحديث لأسعارها.





تويوتا كورولا 2021

1.6 M/T new shape تصل الى 290,000 ج.م.

1.6 A/T Basic new shape تصل الى 315,000 ج.م.

1.6 A/T STD new shape تصل الى 350,000 ج.م.

1.6 A/T F/O New Shape تصل الى 380,000 ج.م.

1.6 A/T F/O Sun Roof new shape تصل الى 400,000 ج.م.

1.6 A/T H/L New Shape تصل الى 450,000 ج.م.

1.8 A/TSTD Hybrid تصل الى 550,000 ج.م.

1.8 A/T F/O Hybrid تصل الى 600,000 ج.م. .

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تويوتا يارس 2020

1.0 M/T H/B Coup 3 Drs تصل الى 220,000 ج.م.

1.5 A/T F/O H/B 5 Drs تصل الى 305,000 ج.م.





هوندا





CRV2020 تصل الى 759,000 ج.م.

HR-V2020 تصل الى 505,000 ج.م.

اكورد 2020 تصل الى 714,000 ج.م.

سيتي 2020 تصل الى 369,000 ج.م.

سيفيك 2020 تصل الى 439,000 ج.م.

1.6 A/T VTI High Line تصل الى 459,000 ج.م





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ارتيجا 2020 تصل الى 259,900 ج.م.

إسبريسو 2020 تصل الى 145,000 ج.م.

ألتو 2020 تصل الى 129,900 ج.م.

سويفت ديزاير 2020 تصل الى 210,000 ج.م.

سياز 2019 تصل الى 280,000 ج.م.

فان 2020 تصل الى 130,000 ج.م.

فيتارا 2019 تصل الى 385,000 ج.م. .





مازدا 3 موديل 2020

1.6 A/T Luxury Sedan تصل الى 324,900 ج.م.

1.6 A/T Sport Sedan تصل الى 377,900 ج.م.

1.6 A/T H/B Sport تصل الى 381,900 ج.م.





إنفنيتي

تصل سعر السيارة Q30 موديل 2018 فى التوكيل الى 740,000 ج.م. .





سوبارو

XV موديل 2020

1.6 A/T F/O تصل الى 410,000 ج.م.

1.6 A/T Premium تصل الى 455,000 ج.م.

1.6 A/T Luxury تصل الى 489,900 ج.م.

امبريزا موديل 2020

1.6 A/T F/O تصل الى 370,000 ج.م.

1.6 A/T Luxury تصل الى 444,000 ج.م.





نيسان

باترول موديل 2020

5.6 F/O A/T تصل الى 3,500,000 ج.م.

سنترا موديل 2021

1.6 A/T Baseline تصل الى 257,000 ج.م.

1.6 A/T H/L تصل الى 275,000 ج.م.

1.6 A/T Premium SV تصل الى 299,000 ج.م.

صني موديل 2021

1.5 M/T تصل الى 179,900 ج.م.

1.5 A/T تصل الى 201,000 ج.م.

1.5 A/T EX تصل الى 214,500 ج.م.

1.5 A/T Super Saloon تصل الى 225,500 ج.م.

قاشقاي2020

1.2 A/T STD New Monitor تصل الى 371,000 ج.م.

1.2 A/T F/O New Monitor تصل الى 407,000 ج.م.

1.2 A/T H/L New Monitor تصل الى 435,000 ج.م.

1.2 A/T T/L New Monitor تصل الى 461,900 ج.م.





ميتسوبيشي





اكسباندر 2019

1.5 A/T F/O تصل الى 302,000 ج.م.

1.5 A/T H/L تصل الى 320,000 ج.م.

اكليبس 2020

1.5 A/T Basic Turbo تصل الى 380,000 ج.م.

1.5 A/T F/O Turbo تصل الى 400,000 ج.م.

1.5 A/T H/L Turbo تصل الى 425,000 ج.م.

1.5 A/T Sport Turbo تصل الى 460,000 ج.م.

1.5 A/T T/L Turbo AWD تصل الى 480,000 ج.م.

باجيرو 2020

3.8 A/T T/L تصل الى 1,650,000 ج.م.





لكزس





ES350 موديل 2020

3.5 F/O A/T تصل الى 2,500,000 ج.م.

3.5 A/T TL تصل الى 2,650,000 ج.م.

LS500 موديل 2020

3.5 F/O A/T تصل الى 5,000,000 ج.م.

3.5 A/T HL تصل الى 5,700,000 ج.م.

3.5 A/T TL تصل الى 6,250,000 ج.م.

LX570 موديل 2020

5.7 F/O A/T 4WD تصل الى 5,600,000 ج.م.

5.7 Sport A/T 4WD تصل الى 5,800,000 ج.م.

RX350 موديل 2020

3.5 A/T STD تصل الى 2,550,000 ج.م.

3.5 A/T HL تصل الى 2,950,000 ج.م.

3.5 A/T TL تصل الى 3,050,000 ج.م.