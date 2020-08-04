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رياضة

شوبير يتضامن مع شعب بيروت برسالة مبكية| شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
أعلن الكابتن أحمد شوبير، تضامنه الكامل مع أهل لبنان بعد الانفجار الذى وقع اليوم في مرفأ بيروت.

وكتب "شوبير"، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، ‏"اللهم احفظ لبنان وأهل لبنان من كل شر".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل  المستودع.
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