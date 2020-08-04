قبل استئناف الدوري.. تعرف على أبرز شائعات كورونا في الرياضة المصرية

لم يخلو الدوري المصري من الشائعات أثناء فترة توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقرر مسؤولو الدولة المصرية إعادة استنئاف النشاط الرياضي من جديد وخوض بطولة الدوري المصري لهذا الموسم يوم أغسطس المقبل .





وقبل استئناف بطولة الدوري المصري يرصد لكم موقع صدي البلد الإخباري أبرز الشائعات التي تم تداولها خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر .





هروب فايلر من النادي الأهلي

استطاع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق نجاحا مبهرا مع لاعبي القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق حيث لم يتمكن أحد من أندية الدوري المصري إيقاف قطار انتصاراته خلال خوض مباريات الدوري المصري قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا





وعقب حصول رينيه فايلر على إجازة رسمية من قبل مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدأت الأقاويل والشائعات تندثر حول هروب رينه فايلر لرغبته في عدم التجديد للنادي الأهلي مرة أخري .





وعاد رينيه فايلر السويسري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد إجازة قضاها مع عائلته، واطمئن عليها.





وجدد السويسري رينيه فايلر التعاقد مع الأهلي بعد مشاورات مع زوجته، والوصول الى اتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ومن المقرر أن يوقع فايلر على العقود هذه الأيام.

رفض كارتيرون التجديد مع الزمالك أصبح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك حديث الدوري المصري عقب تحقيق النجاح المبهر مع لاعبي القلعة البيضاء عقب رحيل الصربي ميتشو .

واستطاع باتريس كارتيرون تحقيق بطولتين خلال أسبوع واحد وهم الكونفدرالية الإفريقية وبطولة كأس مصر "ليصبح حديث الجماهير المصرية . وعقب توقف النشاط الرياضي انتشرت الأقاويل برغبة باتريس كارتيرون في عدم التجديد مع نادي الزمالك وخوض تجربة أخري مع أحد الأندية السعودية .

وجدد باتريس كارتيرون تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية دون الحديث في الأمور المادية لرغبته في استكمال مشواره مع أبناء القلعة البيضاء .

اضطراب لاعبي الزمالك لعدم الحصول علي المستحقات المالية

لجأ بعض إلي أحداث فتنة داخل صفوف نادي الزمالك من خلال نشر الشائعات حول هروب أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي لرغبتهم في عدم التواجد في صفوف القلعة البيضاء بسبب الأزمة المالية .

وحرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي مساندة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضي منصور عقب توقف النشاط الرياضي من خلال التنازل عن بعض المستحقات المالية .

وعاد لاعبي الفريق الأول خلال الفترة الماضية إلي صفوف نادي الزمالك لإستئناف بطولة الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل بالإضافة إلي إبرام العديد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .





رحيل حمادة صدقي عن قيادة سموحة

تولي حمادة صدقي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عقب رحيل الثنائي حسام وإبراهيم حسن عن قيادة الفريق بعد تحقيق الإخفاقات مع اللاعبين .





واستطاع حمادة صدقي لفت الإنار إليه عقب تولي قيادة نادي سموحة حيث أصبح الفريق السكندري هو الأول في توقف انتصارات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال المواجهة التي جمعت بينهما والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-1".





وتردد الشائعات عن رحيل حمادة صدقي عن قيادة نادي سموحة عقب توقف النشاط الرياضي بسب انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم حصوله على باقي مستحقاته المالية.

وتنازل حمادة صدقي عن 50 % من قيمة تعاقده برفقة الجعهاز المعاون له لصالح نادي سموحة للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا .

وأبدي فرج عامر رئيس نادي سموحة ثقته التامه تجاه حمادة صدقي والجهاز المعاون له في نادي سموحة .





إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا.

من أبرز الشائعات التي حرص البعض على ترويجها خلال فترة توقف النشاط الرياضي هي إصابة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد وعزله من أجل تلقي العلاج .





وحرص محمود الخطيب خلال فترة توف النشاط الرياضي على متابعة كافة الإنشاءات التي تحدث بفرعي النادي الأهلي ومتابعة العملية التدريبيه والإدارية لكافة اللعاب الرياضية لينفي كافة الشائعات التي تم ترويجها .





سموحة يقرر رحيل مدربي الألعاب الجماعية وقطاع الناشئين بكرة القدم والعاملين بالنادي .





تردد الأقاويل حول استغناء المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن العاملين والإجهزة الإدارية خلال فترة توقف النشاط الرياضي .

وأعلن المهندس فرج عامر خلال فترة التوقف النشاط الرياضي إنشاء صندوق إجتماعي من أجل رفع رواتب العالمين بنادي سموحة لينفي كافة الشائعات التي يتم ترويجها .





الاتحاد السكندري يوجه الشكر لطلعت يوسف بسبب المقابل المادي عقب توقف النشاط.





لجأ بعض مروجي الشائعات إلي رحيل طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب المقابل المادي .

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تجديد تعاقده مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لموسم أخر لينفي كافة الشائعات التي تم ترويجها .

وتنازل طلعت يوسف برفقة الجهاز المعاون له عن جزء مستحقاتهم المالية لمساندة النادي في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا .



